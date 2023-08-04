Antalya'da Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri, Konyaaltı sahilinde başladı. Etkinlikte horon oyunları ve konserler yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı sahilinde düzenlenen Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı'nda düzenlenen Karadeniz Kültür Günleri yerli ve yabancı birçok yurttaşın katılımıyla başladı. Eğitmenler eşliğinde horon oynayan yurttaşlar eğlenceli zaman geçirdi.

Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri 6 Ağustos'a dek Antalyalılar ile buluşmaya devam edecek. Etkinliğe; Gürcistan, Osetya, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Vatan Kafkas Dans Topluluğu, Julia Haldiz Dans Okulu, Adım Dans Akademi, Bandırma Engelliler Derneği Halkoyunu Topluluğu katılım sağlayacak.

Etkinlikler bugün saat 19.00'da Horon Workshop ile başlayıp saat 19.30'da Halk Oyunu Gösterileri ile devam edecek. Saat 22.00'de ise Grup Meşona konser verecek. Karadeniz etnik müziğinde kullanılan kemençe ve tulum gibi enstrümanları batı müziği ile birleştirip rock altyapısıyla harmanlayan Grup Meşona sevilen şarkılarını seslendirecek.

5 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 19.00'da Horon Workshop ile başlayan program, saat 19.30'da Halk Oyunu Gösterileri ile sürecek. Etkinlikler saat 22.00'de Karadeniz ezgilerine sesiyle can veren Zafer Yılmaz konseri ile son bulacak. Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri 6 Ağustos Pazar günü 20.00-21.30 saatleri arasından düzenlenecek Horon Workshop'u ile sona erecek.