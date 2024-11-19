Antalya'da Roma Tavlası Oyununa İlgi

Roma döneminde popüler olan ve "Roma tavlası" olarak da bilinen 12 işaret oyunu (ludus duodecim scriptorum), Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde ziyaretçilere tanıtılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Seki Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 bin yıllık antik kentte kazı çalışmaları yıl boyunca sürüyor.

Yerleşim alanındaki kazılarda gün yüzüne çıkarılan, kentin merkezini oluşturan 250 metre uzunluğundaki Sütunlu Cadde ile çevresindeki tiyatro, meclis, hamam, sarnıçlar ve "Vaftiz" isimli mağara, Syedra'da öne çıkan mekanlar arasında yer alıyor.

Kazılarda bulunan Roma döneminin popüler oyunu ve tavlanın erken versiyonu olarak bilinen "12 işaret oyunu"nun taş bloğu, antik kente gelenlerin dikkatini çekiyor.

Antik kentte oyunla ilgili bilgilendirme tabelası bulunuyor.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine, oyunu "Roma tavlası" veya "tabla oyunu" olarak adlandırabildiklerini söyledi.

Bizans dönemindeki "tabula" oyunuyla benzerliğinin olduğunu belirten Ergürer, "Sütunlu Cadde'de geçen restorasyon çalışmaları sırasında parçalarını temizlik kazılarında bulmuştuk. Eksik kısımlarını da cam üzerine çizerek tamamladık. Burada isteyenler gelip bilgilendirilmeyle oyunu oynayabiliyor." dedi.

Modern tavlaya benziyor

Ertuğ Ergürer, oyunun 15 taşla ve iki ya da üç zarla oynadığını düşündüklerini dile getirdi.

Oyunun biraz fazla strateji gerektirdiğini ifade eden Ergürer, "Bu oyunu oynarken attığınız iki zarın toplamı kadar ya da zarların tek tek sayıları kadar da ilerleyebiliyoruz. Modern tavlada olduğu gibi rakibinizin taşlarını tek yakaladığınızda 'kırma' yöntemi bu oyunda da mevcut. Bu yüzden bu oyunda taşlar genelde 2-2 ilerlemeye çalıştırılıyor. Belirli bir ilerlemeden sonra tüm taşların sonda toplanmasının ardından oyun bitmiş oluyor." diye konuştu.

Oyunun Eski Mısır'daki senato oyunundan geldiği yönünde görüşler olduğunu anlatan Ergürer, ancak kendilerinin bu tarz bir benzerliğe ulaşmadıklarını söyledi.

Ergürer, oyunun Roma döneminin önemli bir sosyal etkinliği olduğunu düşündüklerini söyleyerek, "Günümüzden 2100 yıl öncesine kadar bu oyunun varlığını biliyoruz. Bundan daha ne kadar da eskiye gittiği veya daha önce de var mıydı bu konu hakkında bilgimiz yok. Sadece Roma ve Bizans dönemlerinde bu oyunun meşhur olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sütunlu Cadde'ye kuruldu

Sütunlu Cadde'ye yakın bölgede buldukları oyunun parçalarını birleştirdiklerini belirten Ergürer, eskiden merkezi bir noktada oynandığını düşündükleri için de oyun bloğunu Sütunlu Cadde'ye kurduklarını dile getirdi.

Bu tip oyun bloğunun benzerini bazı antik kentlerde gördüklerine değinen Ergürer, "İngilizce ve Türkçe oyunun nasıl oynandığına dair bir bilgilendirme yazısı yazdık ancak buraya koyduğumuz taşlarımızı hatıra olsun diye alıyorlar. Şu ana kadar yerlerine koyuyoruz ama ne kadar sürecek bilmiyorum. İnsanların tarihi yerde tarihi oyunu bilmelerini ve oynamalarını istiyoruz." dedi.