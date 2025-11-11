Haberler

Antalya'da Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi

Antalya'da Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi
Antalya Devlet Opera ve Balesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde ücretsiz bir anma konseri gerçekleştirdi. Konserde Atatürk'ün en sevdiği türküler seslendirildi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde sevdiği türkülerle andı.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde ücretsiz "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlendi.

Konserde, bariton Ümit Burak Tekinay, tenor Fatih Kayhan, mezzo soprano Seçil Fenercioğlu ve Pınar Tekol solist sanatçı olarak görev alırken, sanatçılara Antalya DOB piyanisti Onur Altıparmak eşlik etti.

Atatürk'ün en sevdiği eserlerin seslendirildiği konser, Kaleiçi'nin tarihi atmosferinde ilgiyle izlendi. Müze salonunu dolduran sanatseverler, konserde duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Kültür Sanat
