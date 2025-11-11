Antalya'da Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde sevdiği türkülerle andı.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde ücretsiz "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlendi.

Konserde, bariton Ümit Burak Tekinay, tenor Fatih Kayhan, mezzo soprano Seçil Fenercioğlu ve Pınar Tekol solist sanatçı olarak görev alırken, sanatçılara Antalya DOB piyanisti Onur Altıparmak eşlik etti.

Atatürk'ün en sevdiği eserlerin seslendirildiği konser, Kaleiçi'nin tarihi atmosferinde ilgiyle izlendi. Müze salonunu dolduran sanatseverler, konserde duygu dolu anlar yaşadı.