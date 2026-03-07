Antakya Medeniyetler Korosu Hatay'da konser verdi
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan programı kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda konser verdi. Farklı kültür ve inançlara ait eserlerin seslendirildiği konser, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan programı kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.
Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda gerçekleştirilen konserde koro sahne aldı.
Programda farklı kültür ve inançlara ait eserler seslendirildi.
Konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Nazar Dağlı