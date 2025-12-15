Haberler

Dünyanın en iyi tatlısı seçilen Antakya künefesinin sırrı tescilli peynirinde saklı
Güncelleme:
TasteAtlas tarafından yapılan oylama sonucunda Antakya künefesi, 'Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' listesinde birinci oldu. Yöresel peynir ile hazırlanan tatlı, dünya çapında büyük bir beğeni topladı.

Farklı coğrafyalardaki gastronomi ürünleri hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" adlı platformdaki "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesinde ilk sırada gösterilen Antakya künefesi, kendisi gibi coğrafi işaretle tescillenen peynirle hazırlanmasıyla öne çıkıyor.

Yöresel yemekler, içecekler ve tatlılar ile restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" tarafından yılın dikkati çeken lezzetlerine ilişkin oylama yapıldı.

Platformun veri tabanındaki 2 bin 274 tatlının yarıştığı "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesi için yapılan 97 bin 422 değerlendirme sonucunda Antakya künefesi 4,51'lik puan ortalamasıyla birinci oldu.

Bu ay açıklanan listede künefeyi, İngiltere ve İtalya'nın farklı şekilde hazırlanan dondurmaları takip etti.

Hem tatlı hem de peyniri tescilli

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın öne çıkan tatlısı künefe, 2008'de coğrafi işaret tescil belgesi almasıyla adını daha çok duyurdu.

Antakya künefesi, tel kadayıfın arasına 4 yıl önce tescillenen tuzsuz ve uzayan peynirin konulmasıyla hazırlanıyor. İki tarafı da tereyağıyla kızartılan tatlı, üzerine şerbet döküldükten sonra damaklarla buluşturuluyor.

Tatlı, tercihe göre üzerine dondurma konularak da servis edilebiliyor.

Dünyaca birinciliği esnafı gururlandırdı

Antakya ilçesindeki künefecilerden 26 yaşındaki Abdulkadir Mısırlı, AA muhabirine, çırak olarak başladığı mesleğini yıllardır severek sürdürdüğünü söyledi.

Künefenin "dünyanın en iyi tatlısı" seçilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Mısırlı, "Künefemizin dünya listesinde birinci sırada yer alması bizi gururlandırdı. İşini layıkıyla yapan diğer meslektaşlarıma da emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Mısırlı, kadayıfın elle kıyılması ve tereyağıyla pişirilmesinin künefeye ayrı lezzet kattığını belirtti.

Künefedeki en önemli malzemenin tuzsuz özel peynir olduğunu vurgulayan Mısırlı, hafta için günde 10 tepsi, hafta sonu ise 30 tepsiden fazla künefe sattıklarını anlattı.

64 yaşındaki Necmettin Berberoğlu da kente özgü lezzetin artık dünyaca kabul gördüğünü ifade ederek, "Künefe, yöresel ve tam damak tadımızı uygun tatlı olduğu için yıllardır tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Antakya'nın her evinde muhakkak tatlı olarak künefe sunulur." diye konuştu.

Tatlı alan müşterilerden Ömer Ergenekon ise künefenin dünyaca tanınmasının kent için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

