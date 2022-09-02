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Ankara haberi: Gölbaşı Belediyesi aşçılık ve pastacılık kursu ilk mezunlarını verdi

Kültür Sanat Haberleri

Ankara haberlerine göre Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği aşçılık ve pastacılık kursuna katılan 40 kursiyer sertifikasını aldı.

Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği aşçılık ve pastacılık kursuna katılan 40 kursiyer sertifikasını aldı.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek ve kursiyerler katıldı.

Şimşek, burada, Gölbaşı Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarının bugüne kadar birçok kişinin meslek sahibi olmasına vesile olduğunu söyledi.

İlk kez açtıkları aşçılık ve pastacılık kursunun ilk dönemini başarıyla tamamladıklarını belirten Şimşek, "Amacımız ev hanımlarını ve genç kadınlara hem istihdam sağlamak hem de becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Yemek kurslarımız da kadın kursiyerlerimizin aldığı katılım belgeleri sayesinde kendilerine farklı kapılar açılacak." diye konuştu.

Kursiyerlerin sertifikalarının dağıtılmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Kültür Sanat

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