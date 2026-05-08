Trabzon'da "Dosya: Kelebek" tiyatro oyunu sahnelendi

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Dosya: Kelebek' adlı oyunu, 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali çerçevesinde Trabzon'da sanatseverlerle buluştu. Oyun, alzaymır temasını ele alarak gündelik yaşamın kırılma noktalarını ve ilişki dinamiklerini sahneye taşıdı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Lisa Genova'nın yazdığı, Christine Mary Danford'un uyarladığı, Zeynep Lengerli'nin Türkçeye çevirdiği ve İskender Altın'ın yönettiği oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Dekor tasarımını Selim Cinisli, kostüm tasarımını Aslıhan Fakı ve ışık tasarımını Mahir Köksal'ın yaptığı oyunda İpek Çeken, Tolga Tecer, Selver Kınık, Kıvanç Değirmenci, Damla Paksoy, Berke Barış Ergüder, Meltem Gül ve Ceren Ertem rol aldı.

İki perdelik oyunda, alzaymırı dramatize etmek yerine, onun yarattığı gündelik kırılmaları, aile içi çatlakları, mesleki kimliğin sarsılışını ve sevmenin yeni biçimleri anlatıldı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunun ardından sanatçıları tebrik etti, ekip adına İpek Çeken'e festival plaketi sundu.

Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
