Ankara'da Tezhip, Yağlı Boya ve Minyatür Sergisi Açıldı

Ankara'da çeşitli sanat dallarından eserlerin yer aldığı karma sergi, Çankaya'da bir iş merkezinde açıldı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Muse Art Gallery'nin kurucusu Kübra Bayraktar ve ailesiyle birlikte sanatseverlerin katıldığı sergi, 6 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Tezhip, yağlı boya, sulu boya, minyatür gibi sanat dallarından eserlerin yer aldığı karma sergi Ankara'da açıldı.

Çankaya'da bir iş merkezinde açılan sergiye, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Muse Art Gallery'nin kurucusu Kübra Bayraktar ve ailesiyle sanatseverler katıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Bayraktar, tezhip, yağlı boya, sulu boya, minyatür gibi sanat dallarından eserlerin yer aldığı karma sergiyle yıl sonu sergilerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karma sergide, galerideki öğrenci ve hocaların yıl boyunca yaptığı işleri sanatseverlerle buluşturmak istediklerini belirten Bayraktar, serginin 6 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceği bilgisini paylaştı.