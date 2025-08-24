Ankara'da Açık Hava Sineması Etkinliği Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Ankara'da Açık Hava Sineması Etkinliği Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
Güncelleme:
CSO Ada'da düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde, animasyon filmi Arabalar gösterildi. Yaklaşık 1500 sinemasever etkinliğe katıldı ve kültürel aktivitelerin devam edeceği belirtildi.

ANKARA'da sinemaseverler, CSO Ada'da düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliğinde animasyon filmi Arabalar'ı izledi.

CSO Ada Ankara'nın bahçesindeki çim alanda gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliği Ankaralıların yoğun ilgisiyle sürüyor. Yaklaşık bin 500 sinemasever, kurulan dev ekranda yayınlanan 'Arabalar' isimli animasyon filmini izleyerek eğlenceli zaman geçirdi. Açık hava sineması etkinliği, 28 Ağustos'ta Charlie'nin Çikolata Fabrikası, 4 Eylül'de Deadpool, 7 Eylül'de Moana, 11 Eylül'de İftarlık Gazoz ve 18 Eylül'de The Godfather ile devam edecek.

'ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mumcu, etkinliğe oldukça kalabalık bir katılım olduğunu söyleyerek, "Haftanın belirli günlerinde de burada tiyatro kamyonumuzla yaptığımız etkinlikler var. Çocuklarımız için birçok etkinliklerimiz var. Kültür Turizm Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılına uygun bir vizyonla Ankaralılarımızı sanatla kültürle buluşmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda CSO adada yaz boyu etkinliklerimiz devam edecek. Tüm Ankaralıları, çevre illerden Ankara'ya gelen tüm misafirlerimizi bekliyoruz.

'SÜPRİZLERLE DOLU ETKİNLİKLERİMİZ OLACAK'

Filmi izlemek için kalabalığın arasına katılacağını ifade eden Mumcu, "Çok güzel bir ortam var gördüğünüz gibi. Halısını, kilimini, özellikle minderlerini alan arkadaşlarımızın hepsi burada. Çok keyifli geçiyor. Önümüzdeki günlerde burada otoparkta arabalarla seyredeceğimiz o nostaljik sinema günlerine de geri dönmek istiyoruz. Kültür Sanat Adası Ankara'nın kalbinde, merkezinde, CSO Adada devam ediyor. Sezon hazırlıklarımız da devam ediyor. Birbirinden güzel sürprizlerle dolu etkinliklerimiz olacak. O yüzden tüm sanatseverleri bakanlık sayfamızdan ve CSO adası sayfasından takip etmelerini öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
