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Ankara Çankırılılar Federasyonu'ndan İHA'ya Ödül

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Ankara Çankırılılar Federasyonu, 'Çankırı Prestij Ödülleri' töreninde İhlas Haber Ajansı'na 'En İyi Toplum Hizmeti' ödülünü verdi.

Ankara Çankırı Fedederasyonu'ndan İHA'ya ödül

ANKARA - Ankara Çankırılılar Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu, "Çankırı Prestij ödülleri" Kabakçı Konağında sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı'na da En İyi Toplum Hizmeti ödülü verildi.

Ankara Çankırılılar Federasyonu tarafından Eğitim, Kültür, Sanat ve Toplum Hizmetinde bulunanlara Kabakçı Konağında düzenlenen törenle Çankırı Prestij Ödülleri verildi. Düzenlenen törende İhlas Haber Aajansı'na "En İye Toplum Hizmeti" ödülü verildi. Ödül, Ankara Çankırılılar Federasyonu Genel Başkanı Kamil Karakuş tarafından İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci'ye takdim edildi.

Törene çok sayıda Sivil Toplum Örgütü temsilcisi, siyasiler ve bürokratlar katıldı.

Ankara Çankırılılar Federasyonu'ndan İHA'ya Ödül
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA BAŞER - Kültür Sanat
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