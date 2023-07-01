Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Yaz Konserleri' Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında Başkentlileri ücretsiz kültür sanat etkinlikleri ile buluşturacak olan 'Yaz Konserleri'ni başlatıyor. Konser serisinin ilk konuğu, sevilen sanatçı Merve Özbey olacak.

Yaz aylarında Başkentlileri ücretsiz kültür sanat etkinlikleri ile buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Konserleri' başlıyor. 8 Temmuz Cumartesi günü başlayacak konser serisinin ilk konuğu, sevilen sanatçı Merve Özbey olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve havanın ısınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da çalışmalarını hızlandırdı.

Vatandaşların sevdiği sanatçıları ücretsiz olarak dinleyerek gönlünce eğlendiği Yaz Konserleri, Kurban Bayramı tatilinin hemen ardından başlayacak.

İLK KONUK MERVE ÖZBEY

Başkentlilerin yaz akşamlarını renklendirecek konser serisinin ilk konuğu, sevilen sanatçı Merve Özbey olacak.

8 Temmuz Cumartesi akşamı Altınpark'ta gerçekleşecek konserde Özbey, en sevilen şarkılarını Başkentlilerle birlikte söyleyecek.