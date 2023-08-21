Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Festivali

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların yaz tatillerini keyifli ve verimli geçirmeleri için kültür, eğitim ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Yaz Festivali'nde çocuklar birçok etkinlikle eğlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentli çocukların yaz tatillerini keyifli ve verimli geçirmeleri için kültür, eğitim ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde 'Yaz Festivali' düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların yaz tatilini keyifli ve verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla eğitim, kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde çocuklara özel Yaz Festivali düzenledi.

Yaz Festivali'nde Türk Halk Müziği konserinden halk oyunlarına, palyaço gösterisinden animasyonlara kadar birçok etkinlikle çocuklar gün boyu aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Dönen seyyar salıncak ve oyuncaklara binen çocuklar, kendilerine özel hazırlanan eğlence çadırlarında düzenlenen sürpriz aktivitelerde hünerlerini sergiledi.

Ücretsiz olarak düzenlenen ve 7'den 70'e tüm Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, çocuklara boyama ve hikaye kitapları hediye edilirken patlamış mısır, pamuk şekeri ve limonata da ikram edildi.

Festivale katılan Başkentliler böyle bir organizasyon düzenlendiği için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

-Engin Akın: "Çok güzel bir etkinlik. Çocuklarımızla birlikte katıldığımız çok güzel etkinlikler var. Mansur Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz."

-Songül Ölmez: "Çok güzel oldu çocuklar için. Koşa koşa geldik ve çok mutlu olduk. Başkan'ımızın sayesinde kitap da aldık çocuklarımıza. "

-Selin Aslan: "Bence gayet güzel ve eğlenceli bir aktivite oldu. Yaz sıcaklarında sıkılıyoruz. Bayağı eğitici, öğretici ve etkili bir aktivite oldu."

-Hilal Azdar: "Çok güzel bir faaliyet. Belediyemize ve Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz. Boyama kitaplarımızı aldık bu alanda da çocuklar gelişecek her şey için teşekkür ederiz."