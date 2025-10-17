Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan Etkileyici Konser
Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Özge Gürcan'ın solist olarak katıldığı konserde Beethoven, Frank ve Mendelssohn'nın eserlerini seslendirdi. Konser, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından senfoni konseri verildi.
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda Özge Gürcan'ın solist olarak sahne aldığı konserde orkestranın şefliğini Murat Göktaş'ın yaptı.
Konserde Beethoven, Frank ve Mendelssohn'nın eserleri seslendirildi.
Sanatseverler konser sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.
Kaynak: AA / Hatice Gamze Güngör - Kültür Sanat