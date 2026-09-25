Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası 2026-2027 akademik yılını konserle açtı

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Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2026-2027 akademik yılı dolayısıyla açılış konseri gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen konsere, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Erol Gökmen, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, üniversitenin rektör yardımcıları, senato ve yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve müzikseverler katıldı.

Orkestra Şefi Murat Göktaş yönetimindeki konserde, keman sanatçıları Gülen Ege Serter ve Şeniz Serter solist olarak sahne aldı.

Konserin ilk bölümünde Armağan Durdağ'ın "Kırmızı Yelken", Bach'ın BWV 1043 İki Keman Konçertosu ve Frolov'un "Divertiment" adlı eserleri seslendirildi.

İkinci bölümde ise Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Beethoven'ın Op. 93 Senfoni No. 8 adlı eserini dört bölüm halinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Konser, dinleyicilerin beğenisini topladı.

Kaynak: AA