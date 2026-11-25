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Anadolu Üniversitesi Yayınları tarafından hazırlanan "Nükte-Nasreddin Hoca" adlı eser, 2026-2027 akademik yılının Nasreddin Hoca'ya ithaf edilmesi kapsamında okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfükar Bayraktar ve Hazal Aslan tarafından kaleme alınan eser, Nasreddin Hoca'nın tarihi kişiliğini, düşünce dünyasını ve Türk halk kültüründeki yerini ele alıyor.

Üniversite, geçen akademik yılı Yunus Emre'ye ithaf ederek onun düşünce ve edebiyat mirasını tanıtmaya yönelik çalışmalar yürütürken, bu akademik yılda Eskişehir'in önemli kültürel şahsiyetlerinden Nasreddin Hoca'yı merkeze aldı.

Yeni yayınla Nasreddin Hoca'nın mizahın ötesine uzanan bilgelik anlayışının, toplumsal eleştiri geleneğinin ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Fıkralarına da yer veriliyor

Kitapta Nasreddin Hoca'nın Sivrihisar'dan Akşehir'e uzanan yaşamına ilişkin tarihi bilgiler, halk hafızasında şekillenen kişiliği ve fıkra anlatı geleneğinin kültürel işlevleri ele alınıyor.

Eserde "Ya Tutarsa", "Kazan Doğurmuş", "İpe Un Sermek", "Yorgan Gitti Kavga Bitti" ve "Parayı Veren Düdüğü Çalar" gibi bilinen fıkralara da yer veriliyor.

Bu anlatılar aracılığıyla Nasreddin Hoca'nın hazırcevaplığı, ince mizahı, toplumsal eleştiri anlayışı ve insan ilişkilerine yönelik gözlemleri okura sunuluyor.

Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden biri

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Nasreddin Hoca'nın Eskişehir ve Anadolu'nun yanı sıra Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Nasreddin Hoca'nın yüzyıllardır anlatılan fıkralarıyla insanları güldürürken düşündürdüğünü ifade eden Adıgüzel, toplumsal hayatın çelişkilerini bilgelikle yorumlayan bir düşünce geleneğini temsil ettiğini kaydetti.

Adıgüzel, Nasreddin Hoca'nın tarihi kişiliği, düşünce dünyası ve kültürel mirasıyla daha geniş kitlelere tanıtılmasını hedeflediklerini belirterek, "Nükte-Nasreddin Hoca" adlı eserin bu çalışmalara katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.

Anadolu Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mustafa Bostancı da bilimsel ve akademik yayınların yanı sıra kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik eserler hazırladıklarını belirtti.

Geçen yıl Yunus Emre'nin şiirlerini ve düşünce dünyasını ele alan yayınlar hazırladıklarını anımsatan Bostancı, bu yıl Nasreddin Hoca'nın tarihi kişiliği ve fıkra anlatı geleneğini okurlarla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bostancı, eserin kuşaklar boyunca aktarılan anlatıları bir araya getirirken bu geleneğin kültürel ve düşünsel arka planını da ortaya koyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA