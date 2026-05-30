Aşil ve Thetis'in yer aldığı Amisos Mozaiği Samsun Müzesinde sergileniyor

MS 3. yüzyıla ait 56 metrekarelik Amisos Mozaiği, Aşil ve Thetis motifleriyle Samsun Müzesi'nde sergileniyor. 1958'de bulunan mozaik, 31 parça halinde taşınarak birleştirildi ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Milattan sonra (MS) 3. yüzyıla ait olduğu düşünülen 56 metrekare ölçülerindeki Amisos Mozaiği, Aşil ve Thetis motifleriyle birlikte Samsun Müzesi'nde kendisine ayrılan özel alanda sergileniyor. Mozaik, müzeyi ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Amisos Mozaiği, 1958 yılında antik Amisos kentinde (Samsun-İlkadım) bugünkü 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu'nun hafriyat çalışmaları esnasında bulundu. Mozaik, 1959 yılında orijinal yerinden kaldırılarak eski Samsun Arkeoloji Müzesi'ne yerleştirildi. Orijinalinde 10 panodan oluşan mozaik tabanı, 56 metrekare ölçüleriyle dikkat çekerken, mozaiğin kaldırılması işlemi, bir bütün olarak değil de 31 parçaya bölünerek, 1,5 metrelik panolar halinde gerçekleştirildi.

Aşil (Akhilleus) ve Thetis mozaiği göz kamaştırıyor

Samsun Müzesi'nde kendisine ayrılan özel alanda sergilenen mozaiğin ortasındaki merkez panoda Truva Savaşı efsanelerinden Akhilleus (Aşil) ve Thetis (Yunan mitolojisine göre tüm zamanların en iyi savaşçısı olan Aşil'in annesi, Phtya kralı Peleus'un karısı) konu edilmiş durumda. Bu panonun etrafında tam olarak köşelere gelecek şekilde dört mevsimin kişiselleştirildiği büstler, bunların arasında ise birbirlerinden farklı olarak işlenmiş Hypocampos (denizatı), deniz canavarları ve Triton'un (belden yukarısı insan, aşağısı balık) taşıdığı Nereid'lerin (denizkızı) konu edildiği 4 tane pano bulunuyor. Bunların yanı sıra mozaiği ev sahibini kurban töreni esnasında betimleyen pano oluşturuyor. Bu panoların etrafı da iki farklı geometrik desenle çevrelenmiş durumda ziyaretçilerin göz zevkine sunuluyor.

Parçalar halinde taşınarak tekrar birleştirilen mozaik Samsun Müzesi'nde vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
