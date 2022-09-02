Amasya haberi | Ece Seçkin Suluova'da hayranlarını coşturdu Kültür Sanat Haberleri Amasya kültür sanat haberine göre Ece Seçkin Suluova'da hayranlarını coşturdu Ünlü sanatçı Ece Seçkin, Amasya'nın Suluova ilçesinde verdiği konserde şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ece Seçkin Suluova'da hayranlarını coşturdu AMASYA - Ünlü sanatçı Ece Seçkin, Amasya'nın Suluova ilçesinde verdiği konserde şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni şarkısı 'Güzelim'in heyecanını birkaç gündür taşıdığını belirterek hareketlerini hayranlarına öğretti. Suluova'nın kuruluşunun 65. yılı anısına Suluova Belediyesi'nin düzenlediği 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışında hayranlarıyla buluşan Ece Seçkin, seslendirdiği şarkıları ve sahne performansıyla beğeni topladı. Seçkin, yeni şarkısı 'Güzelim'in el hareketlerini öğretmesinin ardından kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ünlü sanatçıya çiçek verdi. Başkan Üçok, festivalin 4 Eylül'e kadar süreceğini belirti. Kültür Sanat Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik Ece Seçkin Suluova Amasya Eylül Kültür Sanat Haberler

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