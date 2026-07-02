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Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i 3 yıldır Amasya'da sergileniyor

Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i 3 yıldır Amasya'da sergileniyor
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Amasya'da 6,5 metre boyunda ve 3,5 metre enindeki Hilye-i Şerif, dünyanın en büyüğü olarak gösteriliyor. Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde sergilenen eseri 3 yılda 30 binden fazla kişi ziyaret etti.

Amasya'da 6,5 metre boyunda ve 3,5 metre enindeki Hilye-i Şerif, benzerleri arasında dünyanın en büyüğü olarak gösteriliyor.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) fiziksel özelliklerini anlatan Hilye-i Şerif'i yaklaşık 3 yıldır sergilendiği Sultan II. Bayezid Külliyesinde 30 binden fazla kişi gördü.

Hz. Ali tarafından Arapça sözlerle anlatılan Hilye-i Şerif'te; Hz. Peygamber'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) boyu, yüzü, gözleri, saçları, yürüyüşü ve ahlakı gibi detaylar en ince ayrıntısına kadar tasvir edilir. Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i olarak kabul edilen bu eser, Hattat Mahmut Şahin'in çalışmasıyla hat şeklinde 7 parça halinde devasa bir foruma dönüştürüldü.

Hilye-i Şerif'in Türk İslam edebiyatında ve hattında zirve nokta olduğunu değerlendiren Amasya Üniversitesi Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hakverdioğlu, "Türkler Hz. Peygamber'i o kadar çok sevmişler ki Hz. Ali'nin bir şiirinden kısa kısa bölümler alıp onu Hilye-i Şerif denilen harika bir foruma dönüştürmüşlerdir" dedi.

"Bir evde Hilye-i Şerif varsa o evde bereket vardır"

Oluşturulan irili, ufaklı Hilye-i Şerif örneklerinin etrafının süslemelerle donatıldığını anlatan Hakverdioğlu, "Bunlar mutlaka herkes tarafından evlere asılır. Çünkü bir evde Hilye-i Şerif varsa o evde bereket, huzur vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz vardır" diye konuştu.

Sultan II. Bayezid Külliyesindeki Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde Hilye-i Şerif'in yanı sıra bağışçılar tarafından verilen Peygamber Efendimize ait saç teli, Sakal-ı Şerif ve Kabe örtüsü ile hat levhaları gibi eserler yer alıyor.

Hilye-i Şerif'i yaklaşık 3 yılda 30 binden fazla kişi gördü. Kastamonu'dan gelen Aysun Çetin de, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği Hilye-i Şerif'i çok etkileyici bulduğunu söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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