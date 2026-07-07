540 yıllık caminin kapısındaki gizemli baykuş başlığı

Amasya'da Osmanlı dönemine ait 540 yıllık tarihi caminin kapısında süslemeler arasında gizemli baykuş başlığı beliriyor. Bereket sembolü ve koruyucu özelliğe sahip olduğu değerlendirilen baykuş figürü, Sultan II. Bayezid Camii'ne girerken başını kaldırıyor.

1481-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan şehrin en büyük ibadethanesi konumundaki caminin devasa giriş kapısının tavan süsleri arasında beliren baykuş başlığı figürü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bereket sembolü ve koruyucu

Bereket sembolü ve koruyucu özelliğe sahip olduğu değerlendirilen baykuş başlığı figürünün gözlemlendiği mukarnas adı verilen süsleme tekniği İslam mimarisinde kubbe geçişleri, taç kapılar ve mihraplarda estetik geçiş sağlamak ile geometrik hücrelerin üst üste ve yan yana dizilmesiyle elde edilen üç boyutlu bir yapı şekli olarak biliniyor.

Mimar Sinan'ın yapılarında da var

Sanat tarihçisi Oğuzhan İlgün, "Baykuş bereket sembolüdür. Koruyucu özelliğe sahiptir. Taç kapıya işlenme halini Mimar Sinan yapılarında da aynı şekilde görüyoruz. Çünkü burada bir simetri söz konusu. Bu simetrinin ortaya çıkarmış olduğu baykuşu andıran bir motif görebiliyoruz" dedi.

Gözleri, kulakları ve gagası görülüyor

Tur rehberi Suat Ulusoy da gezdirdikleri ziyaretçilerin gözleri, kulakları ve gagasıyla gözlemlenen baykuş başlığından çok etkilendiklerini söyledi.

Gezi amacıyla Kastamonu Tosya'dan Amasya'ya gelen Havva Gövercikli ise çok muazzam bir eser olarak değerlendirdiği süslemeye hayran kaldıklarını vurguladı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı