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Ağabeyinin "sultanı" onu kaldığı rehabilitasyon merkezinde yalnız bırakmadı

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Konya'da Alzheimer hastalığı nedeniyle rehabilitasyon merkezine yerleştirilen 83 yaşındaki Süleyman Kökkaya'ya, aynı yerleşkede kalan 78 yaşındaki kız kardeşi Sultan Küçükfidancı her gün destek veriyor. Kardeşler, birbirlerine olan bağlılıklarıyla örnek oluyor.

Konya'da Alzheimer hastalığına bağlı bakım ihtiyacının artması üzerine rehabilitasyon merkezine yerleştirilen 83 yaşındaki Süleyman Kökkaya'ya aynı yerleşkedeki huzurevinde kalan kız kardeşi destek oluyor.

Kökkaya (83), Alzheimer hastalığı nedeniyle 14 ay önce Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

Ağabeyini yalnız bırakmak istemeyen 78 yaşındaki kız kardeşi Sultan Küçükfidancı, bir ay sonra aynı yerleşkede kalmaya başladı.

Günün belirli saatlerinde bir araya gelen kardeşler, birbirlerine verdikleri destekle keyifli vakit geçiriyor.

"Ağabeyimin yanından bir an olsun ayrılmak istemiyorum"

Yaşlılığa bağlı yürüyemeyen Sultan Küçükfidancı, AA muhabirine, ağabeyine yakın olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ağabeyiyle her gün görüştüklerini belirten Küçükfidancı, şöyle konuştu:

"Ağabeyimin huzurevinde kaldığını öğrenince onun yanına geldim. Birbirimizi rahatça görebileceğimizi düşündüm. Birbirimizi çok seviyoruz. Hep eski günleri yad ediyoruz. Çocukluk yıllarımız aklımıza geliyor. Ağabeyimin yanına gittiğimde dünyalar onun oluyor. Beni gördüğünde 'Sultanım geldi.' diyor. Çalışanlardan beni ağabeyimin yanına götürmelerini istiyorum. Ağabeyimin yanından bir an olsun ayrılmak istemiyorum. Ağabeyimi görünce çok seviniyorum. Birbirimizden ayrılmak istemiyoruz. Bahçeye tek başıma geldiğimde bile aklımdan hiç çıkmıyor."

Küçükfidancı, ömrü yettiğince ağabeyinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Sultan Küçükfidancı'nın ağabeyini yalnız bırakmamak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Kökkaya'yı bu süreçte güçlü kılanın kardeşi olduğunu vurgulayan Topal, "Ailenin gücünü bu iki kardeşte görüyoruz. İki kardeş arasındaki bu bağ bizi de çok mutlu etti. Her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
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