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Altıntaş İstiklal İlkokulu'nda hayır çarşısı yoğun ilgi gördü

Altıntaş İstiklal İlkokulu'nda hayır çarşısı yoğun ilgi gördü
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İstiklal İlkokulu tarafından düzenlenen hayır çarşısı, öğrenci, veli ve eğitim camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön planda olduğu etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan stantları gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İstiklal İlkokulu tarafından düzenlenen hayır çarşısı etkinliği, öğrenciler, veliler ve eğitim camiasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu ön plana çıkardı.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, hayır çarşısındaki stantları dolaşarak öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi. Sinan, etkinliğin hazırlanmasında emeği bulunan öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tebrik ederek, bu tür organizasyonların sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Koyuncu ve Kübra İşbilen Gökce de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Gün boyunca ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören stantlar, okul-aile iş birliğinin başarılı bir örneğini ortaya koydu.

Öğrencilerin sorumluluk alma, üretkenlik ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan etkinlik, samimi ve sıcak atmosferiyle katılımcılardan tam not aldı. Hayır çarşısının düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrencilere teşekkür edilirken, etkinlik gün boyunca büyük ilgi ve memnuniyetle devam etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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