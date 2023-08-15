Altınova Belediyesi 16. Kültür Festivali çerçevesinde planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Derya Uluğ, Mustafa Toprak Özdemir ve Batu konserleri gerçekleştirildi. Hersek Sahilinde gerçekleşen konserlerde Altınovalılar unutamayacakları bir gece yaşadı. Gecede ilk olarak Batu, sonrasında da Mustafa Toprak Özdemir sahne aldı. Gecenin finalini ise pop müziğinin sevinen sesi Derya Uluğ yaptı. Ünlü sanatçı birbirinden düzel şarkılarını bu kez Altınovalılar için seslendirdi. Konserlerinde vatandaşlar; doyasıya eğlenerek, unutulmaz anlar yaşadılar. Konserler sonunda sanatçılara, Altınova Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok ve Şaban Cineviz tarafından Altınova Doğa Pasaportu ve çiçek verildi.

Altınova'da Derya Uluğ kulakların pasını sildi

YALOVA - Altınova Belediyesi 16. Kültür Festivali çerçevesinde planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Derya Uluğ, Mustafa Toprak Özdemir ve Batu konserleri gerçekleştirildi.

Hersek Sahilinde gerçekleşen konserlerde Altınovalılar unutamayacakları bir gece yaşadı. Gecede ilk olarak Batu, sonrasında da Mustafa Toprak Özdemir sahne aldı. Gecenin finalini ise pop müziğinin sevinen sesi Derya Uluğ yaptı. Ünlü sanatçı birbirinden düzel şarkılarını bu kez Altınovalılar için seslendirdi.

Konserlerinde vatandaşlar; doyasıya eğlenerek, unutulmaz anlar yaşadılar.

Konserler sonunda sanatçılara, Altınova Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok ve Şaban Cineviz tarafından Altınova Doğa Pasaportu ve çiçek verildi.