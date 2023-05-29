Altın Yazar Ödülleri sahiplerini buldu

Edebiyat dünyasının keşfedilmemiş madenlerini ortaya çıkarma ilkesi ile yol alan Altın Kalem Ödülleri, bu yıl Altın Yazar ve Altın Kitap kategorilerinde görkemli bir törenle sahipleriyle buluştu.

20 Mayıs Cumartesi günü Mihrabat Korusu'nda 3.sü gerçekleşen törende roman, şiir, deneme, gezi, çocuk, sağlık gibi birçok kitap türünde yazarlara Türkiye'nin önemli isimleri tarafından ödülleri takdim edildi. Yılın en büyük edebiyat buluşması olan Altın Kalem Ödülleri'ne"Reflections Of The Books" başlığı altında düzenlenenve Altın Kitap kategorisinde ödül alan kitaplardan esinlenilerek Fütüristtik tarzda resmedilen sanatsal çalışmaların yer aldığı sergi damgasını vurdu. Sergi aynı zamanda dünya klasikleri ile ilgili bir bölüm de içeriyor.

Edebiyat ve sanat dünyasından önemli isimlerin buluştuğu Altın Kalem Ödülleri'nde Necip Fazıl Kısakürek Şiirde Vefa ödülü, Çocuk Edebiyatı Vefa ödülü Mevlana İdris, Şiirde Cahit Zarifoğlu, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Mehmet Sungur,Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Sinan Akyüz, Prof. Dr. İhsan Karaman, Barış Muslu, Metin Hara gibi isimlerin yanında yılın fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, yılın küratörü Marcus Graf gibi birçok değerli isim yer aldı.