Altın Koza Film Festivali'nde Türk sinemasının usta isimlerine ödül

Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu, Türk sinemasına katkılarından dolayı Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a özel ödül verecek.

Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yönetim Kurulu üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan, Türk sinemasına katkılarından dolayı iki usta isme, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel ödül verme kararı aldı.

Sanatçılara ödülleri, 23 Eylül'de festivalin kapanış gecesinde takdim edilecek.

Türkan Şoray, 200'ün üzerinde, Kadir İnanır ise 150'yi aşkın filmde rol aldı. Her iki sanatçı 1973'te gerçekleşen Altın Koza Film Festivali'ne katıldı.

Şoray, "Mahpus" filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, İnanır da "Utanç" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülmüştü.