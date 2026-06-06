Haberler

Şanlıurfa'ya 7. kütüphane açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen "81 Şehir 81 Okul Kütüphanesi" projesi kapsamında yedinci okul kütüphanesi, Şanlıurfa'da öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen "81 Şehir 81 Okul Kütüphanesi" projesi kapsamında yedinci okul kütüphanesi, Şanlıurfa'da öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan kütüphane, öğrencilerin kullanımına açıldı.

Düzenlenen törende konuşan Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, vakıf olarak eğitim alanındaki çalışmalarını uzun vadeli bir sosyal yatırım olarak gördüklerini belirterek, "81 Şehir 81 Okul Kütüphanesi projesine başlarken kendimize Türkiye'nin her iline bir kütüphane kazandırma hedefi koyduk. Şanlıurfa'da açtığımız 7'inci kütüphane ile bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Gençlerimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve onlara daha nitelikli eğitim ortamları sunmak bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir de öğrencilerin kitaplarla buluşmasının, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu ifade ederek, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Untunç ise kütüphanelerin eğitim hayatındaki önemine dikkati çekerek, projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Törene, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı, can pazarı yaşandı: 1’i bebek 3 ölü
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

Kendisini ve arkadaşını gizlice çeken kabin sapığını böyle yakaladı
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı