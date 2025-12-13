Halk ozanı Ali Kızıltuğ vefatının 8. yılında Sivas'ta anıldı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu (THM), halk ozanı Ali Kızıltuğ'u vefatının 8. yılında düzenlediği programla andı.

Sivas Valiliğince Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Fikret Ayyıldız yönetiminde Türk Halk Müziği korosu ses sanatçıları halk ozanı Kızıltuğ'un eserlerini seslendirdi.

Programda ayrıca, Ali Kızıltuğ'un oğlu Mustafa Kızıltuğ, ses sanatçıları Emine Baş, Kadriye Yıldız, Muzaffer Çiftçi ve Osman Korkmaz halk ozanı Kızıltuğ'un türküleri söyledi.

Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın ve türkülerin en önemli isimlerinden olan Ali Kızıltuğ'u anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Sivas Valiliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ali Kızıltuğ gibi ustaların hatırasını diri tutacakların dile getiren Şimşek, "Ozanlık geleneğimizin yaşatılmasına ve gençlerimize aktarılmasına, böylece yeni ozanların yetişmesine büyük önem veriyoruz. İnşallah bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ozanımız Ali Kızıltuğ'a Allah'tan rahmet diliyor, kendisini sevgi ve rahmetle anıyorum. Kızıltuğ, hayatını halk müziğine adamış 60 yılı aşan sanat yolculuğunda 1000'in üzerinde esere imza atarak Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır. Şüphesiz onun sözünün ve sazının gücü, milletimizin gönlünde ilelebet yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Anma programına, il protokolü, Kızıltuğ ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.