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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'ndan 3 Bin Kişilik Aşure İkramı

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'ndan 3 Bin Kişilik Aşure İkramı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 3 bin kişilik aşure ikramı gerçekleştirdi. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muharrem ayı nedeniyle yaklaşık 3 bin kişilik aşure ikramında bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'in katılımıyla gerçekleştirilen programda aşure lokmaları, Seyyid Şah Kalender Veli Ocağı Postnişini Ali Yahya Kalender'in muharrem ayının manevi atmosferine uygun olarak okuduğu gülbangların ardından vatandaşlara ikram edildi. Başkanlık tarafından hazırlanan yaklaşık 3 bin kişilik aşure, Başkanlık hizmet binası önünde dağıtılırken, vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Program boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, aşure ikramı çevrede bulunan vatandaşların yanı sıra yoldan geçen araç sürücüleri ve toplu taşıma araçlarındaki yolculara da ulaştırıldı.

'AŞURE LOKMASI BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN NİŞANESİDİR'

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, muharrem ayının paylaşmanın, kardeşliğin ve gönül birliğinin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Bugün paylaştığımız aşure lokması da sadece bir ikram değil; birlik ve beraberliğimizin, ortak değerlerimizin ve toplumsal dayanışmamızın önemli bir nişanesidir. Kerbela'nın bizlere bıraktığı hak, adalet ve vicdan mirasını yaşatmaya devam ederken, milletçe birlik ve beraberliğimizin daim olmasını, yapılan ibadetlerin ve paylaşılan lokmaların Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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