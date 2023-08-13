Alanya'da Sibel Can rüzgarı esti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri çerçevesinde sahne alan Sibel Can, sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Şarkıcıyı izlemek isteyen binlerce kişi alanı hınca hınç doldururdu.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 12-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 17. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri, akşam saatlerinde Göbel Yaylası'nda Sibel Can konseriyle devam etti. Vatandaşlar alanı saatler öncesinden doldururken, şarkıcısı Sibel Can saat 22.00'da alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Unutulmaz şarkıları seslendiren ünlü sanatçı, izleyenleri zaman zaman hüzünlendirirken hareketli dakikalar da yaşattı. Konseri kızıyla birlikte izleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşlara seslenerek devam eden etkinlikte sahne alan Sibel Can'a güzel bir gece yaşattığı için teşekkür etti ve hediyeler verdi.