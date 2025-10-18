Haberler

Akyaka, En İyi Turizm Köyleri 2025 Listesine Girdi

Muğla'nın Akyaka Mahallesi, BM Dünya Turizm Örgütü tarafından 2025 yılı için 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde yer aldı. Akyaka, doğal güzellikleri ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla dikkat çekiyor.

Muğla'nın Akyaka Mahallesi, BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde yer aldı.

Ege bölgesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Akyaka, UNWTO tarafından yürütülen "En İyi Turizm Köyleri" programı kapsamında 2025 yılı için seçilen 52 kırsal topluluktan biri olarak ilan edildi.

17 Ekim'de Çin'in Zheijang eyaletine bağlı Huzhou kentinde düzenlenen lansmanda program kapsamında değerlendirilen köyler açıklandı.

Türkiye'den aday gösterilen Akyaka da söz konusu program tarafından "En İyi Turizm Köyü" ünvanını elde eden 52 yerleşim yerinden biri oldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akyaka'nın Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü ünvanı elde etmesinden dolayı gurur ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

Akyaka'nın doğasını, mimarisini, kültürünü ve yaşam biçimini koruyarak kalkınmayı başarabilen, doğa ile insanın uyum içinde yaşadığı nadir yerleşimlerden olduğunu belirten Akbıyık, şunları söyledi:

"Bu ödül, Muğla'nın yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını aynı zamanda kültür, doğa, ekoloji ve yerel değerler açısından da dünya çapında bir marka olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu başarıyı, daha güçlü bir sürdürülebilir turizm vizyonunun başlangıcı olarak görüyorum. Doğayı koruyarak kalkınmanın, yerel değerleri yaşatarak dünyaya açılmanın mümkün olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bu başarının tüm ilçelerimize ilham kaynağı olması temenni ediyorum."

Akbıyık, Akyaka'nın bu noktaya gelmesinde emeği geçen kurumlara, yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşları ve misafirperver Akyaka halkına teşekkür etti.

Türkiye'den 4 köy "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BM Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde Türkiye'den 4 köyün yer aldığını bildirmişti.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'dan Akyaka, İzmir'den Barbaros, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'dan Kale Üçağız köylerinin doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Kültür Sanat

