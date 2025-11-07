Haberler

Akkuyu Nükleer A.Ş. Çocuk Resim Yarışması Ödül Kazananları Açıklandı

Akkuyu Nükleer A.Ş. Çocuk Resim Yarışması Ödül Kazananları Açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından düzenlenen 2020 yılından bu yana geleneksel hale gelen Ulusal Çocuk Resim Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Bu yılki tema 'Akkuyu Benim Ailem' oldu ve katılımcılar nükleer sektördeki aile kavramını resimlerine yansıttı.

AKKUYU Nükleer A.Ş. Ulusal Çocuk Resim Yarışması jürisi, ödül kazanan eserleri belirledi. 2020 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından pek çok çocuk ve gencin katıldığı yarışma, bu yıl da online formatta gerçekleşti. Yarışmaya Mersin, Ankara, İstanbul, Hatay, Manisa, Batman ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu pek çok ilden başvurular yapıldı.

Yarışmanın bu yılki teması 'Akkuyu Benim Ailem' oldu. Yarışmaya katılanlar resimlerinde 'aile' kavramının nükleer güç santrali çalışanlarının hayatındaki rolü ile meslekteki kuşak aktarımını düşünerek kendilerini nükleer sektör çalışanı olarak hayal etti. Resimlerde nükleer enerji sektörünün çeşitliliği ve nükleer santral uzmanlarının günlük işleri konu alındı. Jüri üyeleri, katılımcıların eserlerini, 'teknik uygulama', 'sanatsal ifade' ve 'yarışma temasına uygunluk' kriterlerine göre değerlendirdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, çocuklara yönelik etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Akkuyu NGS projesinin temelinde 'yaratıcılık' fikri yatıyor. Modern ve güvenilir bir nükleer santral inşa ederek, yeni bir yüksek teknoloji sektörünün temellerini atıyor ve nesilleri birleştiren profesyonel bir topluluk oluşturuyoruz. Türkiye'deki çocukların ve gençlerin nükleer enerjiye ilgi duyması, genç sanatçıların aile ve meslekteki kuşak aktarımı temasına bu kadar ilhamla yanıt vermesi sevindirici. Onlar, bilim insanlarının, mühendislerin ve inşaatçıların emeğinin önemli ve asil bir görev olarak algılandığı bir dünya çiziyorlar. Çocukların parlak ve güvenli bir geleceğe dair bakış açısını yansıtan her resim, bizim için çok değerlidir."

Yarışmada 5-8 yaş kategorisinin birincisi Hayal Öztürk, ikincisi Galina Mileshina, üçüncüsü ise Derya Tutar isimli çocuklar oldu. 9-12 yaş kategorisinde ise birinciliği Öykü Mercan Keskin, İkinciliği Olesya Zimnyakova, üçüncülü ise Adelina Kuzmicheva elde etti.

Son kategori olan 13-15 yaş kategorisinde ise birinci Miray Eroğlu, ikinci Aysha Faizrahmanova, üçüncü Maria Neumytova oldu. Her kategoride ilk üçe giren katılımcılar Akkuyu Nükleer A.Ş.'den ödüllerini alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.