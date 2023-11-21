Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte akademisyen anne, Sivaslılarla buluştu.

Akademisyen Anne olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ev sahipliğinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sivas Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde düzenlenen "Dünya Çocuk Hakları" etkinliği kapsamında Sivaslılarla buluştu.

Çocuk gelişim uzmanı, eğitimci, yazar Doç. Dr. Saniye Bencık Kangal'ın katılımıyla düzenlenen söyleşi büyük beğeni topladı.

Etkinlikte Sivas Milletvekili Rukiye Toy, "Kadınlarımızla bir arada olduğumuz zaman kadınlarımızın sorunları, problemleri, çözümleri ya da çözüm arayışları noktasında istişare edeceğimiz çok sayıda hanımlarımızın burada olması bizlere gelecek adına da umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Sivas TSO konferans salonunda yapılan söyleşiye; Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Sivas İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Şeyda Haksever ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Zeki Özdemir ise konuşmasında, "Dünya Çocuk Hakları gününde Akademisyen Anneyi sizlerle buluşturmak istedik. Oda olarak kadınlarımızın hem sosyal hayatın içerisinde hem de ekonominin içerisinde olmalarını arzu eden bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Yeni ihdas ettiğimiz kadın girişimciler kurulumuzun da Sivas ekonomisine, sosyal hayata katkı koyacak kadınlarımıza yön vermek adına çalışmalar yapacağından hiçbir şüphemiz yok. Yoğun bir katılımın olduğu bu toplantıyı düzenleyip, sizlerle bizleri bir araya getirdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu söyleşide Sivas'ın gelini olan Saniye hocamızı hep birlikte dinleme fırsatı bulacağız" ifadelerine yer verdi.

"Çocukların taklit edeceği ilk kişiler anne babalar."

İyi bir ebeveyn olmak için yapılması gerekenleri örneklerle açıklayan Doç. Dr. Kangal, çocukların davranışlarını taklit edeceği ilk kişilerin anne ve babalar olduğu belirterek bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Genel olarak çocukların duygularını anne babadan aldığını ifade eden Akademisyen Anne, ebeveynler çocukların yanındayken her davranışı düşünerek yapması gerektiğini kaydetti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Akademisyen Anne Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal'a teşekkür ederek Hayat Ağacı motifinin olduğu tabloyu hediye etti. - SİVAS