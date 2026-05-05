AK Parti'den Erol Güngör için anma programı

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak düzenlenen 'Erol Güngör'ü Anma ve Anlama programı', AK Kütüphane'de gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın yanı sıra TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı ile AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve çok sayıda partili katıldı.

"Erol Güngör erken kaybettiğimiz bir münevver"

Burada konuşan Yayman, Erol Güngör'ün sadece düşünceleriyle değil, şahsiyeti ve pratikleri ile çok önemli bir aydın olduğunu söyleyerek, "Güngör, çok önemli eserlere imza attı. 'Erol Güngör'ü ben henüz üniversiteye başladığım zamanlarda, 'İslam'ın Bugünkü Meseleleri' kitabını İstanbul'da Sahaflar Çarşısı'nda elime almak suretiyle tanıdım. Onun çok önemli ve değerli eserlere imza attığını biliyoruz. Kendisini çok erken yaşta kaybettiğimiz bir münevver. Henüz 45 yaşında, hayatının baharında belki de en büyük eserini daha yazamadan kaybettiğimiz büyük bir aydın. Bir siyasi partide ilk defa onun düşüncelerini, fikirlerini ve bıraktığı mirası bugün mütalaa edileceğiz" diye konuştu.

"Kültüre, sanata, okumaya, irfana ihtiyacımız var"

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın kurulduğu ilk günden itibaren Türkiye'nin düşünce ve fikir hayatında olanları mütalaa etmek ve kültürü kimlik olarak görme esasıyla meselelere yaklaştıklarını da ifade eden Yayman, "Siyaseti hep beraber uzun uzun konuşuyoruz ama hepimizin kültüre, sanata, okumaya, irfana ihtiyacımız var" dedi. - ANKARA

