Haberler

Carmen İstanbul'da: Aida Gomez AKM'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol dansçı Aida Gomez'in 'Carmen' gösterisi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Flamenko ve İspanyol dansıyla Carmen'in aşk, kıskançlık ve özgürlük hikayesi anlatılacak.

İspanyol dansçı Aida Gomez'in, Georges Bizet'in aynı adlı operasından uyarlanan "Carmen" gösterisi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Gomez'in koreografisini üstlendiği "Carmen", Bizet'nin müziklerini, flamenko gitaristi ve besteci Jose Antonio Rodriguez'in bu yapım için hazırladığı eserlerle bir araya getiriyor.

Flamenko ve İspanyol dansının sahne diliyle yorumlanan yapımda Carmen'in aşk, kıskançlık ve özgürlük eksenindeki hikayesi anlatılıyor.

İspanyol dansına katkıları dolayısıyla 2004'te İspanya Kültür Bakanlığı tarafından Ulusal Dans Ödülü'ne layık görülen Gomez, "Carmen"i ilk kez 2006'da Festival de Jerez'de sahneledi.

Gösterinin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuluyor.

Kaynak: AA
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS'de Türkiye birincisi olan 3 öğrenciye Togg hediye edildi

Okul gibi okul! Şampiyonlara Togg hediye etti
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı

Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Sidiki Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! Coventry City turladı

Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! İşte kazanan
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem

Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı

Küstaha bak! Çelik yelek giyip Türkiye'yi hedef aldı
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi