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Ahşap oyma ustası Hanifi Bereket, minber mihraplara Selçuklu ve Osmanlı motifleri işliyor

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Sakarya'da yaşayan ahşap oyma ustası Hanifi Bereket, camilerin minber ve mihrap bölümlerini Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süslemeye devam ediyor. Bereket, 45 yıldır sürdürdüğü işi devam ettirecek çırak bulamamanın üzüntüsünü dile getiriyor.

Sakarya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı 58 yaşındaki ahşap oyma ustası Hanifi Bereket, Selçuklu ve Osmanlı motiflerini minber mihraplara işliyor.

İstanbul Dolapdere'de, 1979 yılında Rum ve Ermeni ahşap ustalarının yanında çırak olarak işe başlayan Bereket, uzun süre sanatını burada icra etti. Daha sonra Sakarya'ya yerleşerek atölye açan Bereket, camilerin minber ve mihrap bölümlerini ahşap sanatıyla süslemeye başladı.

Eserlerinde daha çok Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden yararlanan Bereket, talebe göre evlere çeşitli dekoratif ürünler de yapıyor.

10 yıl önce ahşap oyma alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı unvanını alan Bereket, AA muhabirine, 45 yıldır sürdürdüğü işi devam ettirecek çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Ailelerin, gelecek görmediği için çocuklarını bu işe göndermediğini söyleyen Bereket, "Güzel sanat yapıyoruz, tarihe iz bırakıyoruz, ağaca şekil veriyoruz. Aslında yaptığımız değerli bir iş fakat anlaşılamıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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