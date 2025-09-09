Ahmet Uslu'dan Tuğla ve Kiremit Koleksiyonu: Müzeye Dönüşüyor

ÇANAKKALE'de Avukat Ahmet Uslu (65), yaklaşık 40 yıl önce Anadolu'nun farklı bölgelerinden tuğla ve kiremit toplamaya başladı. Üzeri Osmanlıca, Rumca, Ermenice ve Latince yazılı 1200 çeşit tuğla ve yaklaşık 350 kiremidi 'Toprak ve Ateş 1800'lerden Cumhuriyet'e Tuğla ve Kiremitler' adıyla sergileyen Uslu, kısa bir süre sonra bir müze açmak istiyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk, Edebiyat fakültelerini ve Kültürel Miras ve Turizm programını bitirip Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) Gagavuz Türkleri üzerine yüksek lisans yapan Ahmet Uslu, 40 yıl önce Anadolu'nun farklı bölgelerinden tuğla ve kiremit toplamaya başladı. Uslu, Çanakkale sokaklarında gördüğü tuğlaları bir araya getirerek başladığı koleksiyonuna, 3 kez dolaştığı Anadolu'dan topladığı kiremitleri de ekledi. 4'üncü Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'ndeki bir stantta 'Toprak ve Ateş 1800'lerden Cumhuriyet'e Tuğla ve Kiremitler' adlı sergisini ziyaretçilerle buluşturan Ahmet Uslu, "Yaklaşık 40 yıl önce başladım bu koleksiyona. Çanakkale sokaklarında çok gördüğüm Çanakkale tuğlalarını bir araya getirmek amacıyla başlamıştım. Sonra ülkenin bütün tuğlalarını topladım. Her gittiğim yerden aldım. 1200 çeşit tuğla, 350'ye yakın da kiremit çeşidi var. Bunların içinde 120 tanesi Osmanlıca, yaklaşık 300'ü Rumca, 50 tanesi Ermenice, 60 tanesi Latince, 400 tanesi de Cumhuriyet dönemine ait" dedi.

'HER TUĞLADAN 1 TANE VAR'

Koleksiyonunu depolarda muhafaza ettiğini anlatan Uslu, "Çanakkale gezici TIR müzesi ile ziyaret ettiğim her yerde bu koleksiyonuma eser topladım. 3 kez bütün Anadolu'yu dolaştım. Koleksiyonuma yeni bir eser ekleyemiyorum. Artık kesildi. Çünkü ben bir tuğladan iki tane istemiyorum. Hedefim her tuğladan bir tane olduğu için yeni bir tuğla bulmakta zorlanıyorum. Dolayısıyla aramıyorum artık. Çok yakında bir müze olarak açıp sergilemek istiyorum" diye konuştu.