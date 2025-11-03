Ahmet Ümit, Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne Layık Görüldü
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği Mersin Kenti Edebiyat Ödülü bu yıl şair ve yazar Ahmet Ümit'e verilecek. Ödül töreni 7 Kasım'da gerçekleşecek.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 18. kez verilecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne şair ve yazar Ahmet Ümit layık görüldü.
MTSO'dan yapılan açıklamada, ödülün bu yılki sahibinin belirlenmesi için değerlendirme kurulunun toplandığı belirtildi.
Açıklamada, kurul tarafından ödülün Ümit'e verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
Şair ve yazar Ümit'e ödülü, 7 Kasım'da düzenlenecek törende verilecek.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Kültür Sanat