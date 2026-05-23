Ahlat'ta 'Müzeler Haftası' kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18-24 Mayıs Müzeler Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ahlat Müzesi'nin teşhir ve tanzim çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapalı olması dolayısıyla Müzeler Haftası etkinlikleri, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Karşılama Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında müze görevlilerinin eğitim ve gözetiminde sikke basımı, kök boya baskısı ve Selçuklu Meydan Mezarlığı gezisi düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar hem tarihi yakından tanıma fırsatı buldu hem de geçmiş dönemlerde kullanılan geleneksel yöntemler hakkında bilgi edindi. Öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. - BİTLİS

