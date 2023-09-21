Afyonkarahisar Sandıklı'da Kültür Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapımı geçtiğimiz yıl başlayan kültür merkezi inşaatı devam ediyor.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, halk kütüphanesini ziyaret ederek, inşası devam eden kültür merkezi inşaatı hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Çengel, Kütüphane Müdürü Fatma Burcu Erdoğdu'dan Kütüphanenin genel durumu, kitap, kaynak ve süreli yayınlar çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kütüphanede sınava hazırlanan ve kitap okuyan öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Çengel, öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Daha sonra inşası devam eden kültür merkezi inşaatına geçen Kaymakam Çengel, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR