Afyonkarahisar Motofest'te Eğlence Dolu Anlar

AFYONKARAHİSAR Motosiklet Festivali (Motofest) etkinlikleri kapsamında komedyen Yavuz Seçkin, Ayna Grubu, Mela Bedel ve Motive sahneye çıktı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Motofest'in ikinci gününde komedyen Yavuz Seçkin sahneye çıktı. Seçkin, özellikle Müslüm Gürses taklidi ile yaptığı espriler ve canlandırmalarla, seyircilerden alkış aldı. Günün ikinci sahne performansında yer alan Ayna Grubu ise 90'lı yıllardan bu yana dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkardı. 'Çayımın Şekeri', 'Ceylan' ve 'Yenildik' gibi eserlerini seslendiren Ayna Grubu, alanı dolduranlara coşku dolu anlar yaşattı. Ardından sahneye çıkan üçüncü sanatçı ise Mela Bedel oldu. Mela Bedel seslendirdiği 'Ben Sana Gelemem', 'Canım', 'Alayı Yalan', 'Darıldım' ve 'Nolduysa Oldu' gibi şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir konser verdi. Gecenin son sanatçısı Motive ise izleyenlerle birlikte şarkılarını seslendirdi.