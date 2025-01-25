Üye Girişi
Haberler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Yangın faciasında 9 kişi tutuklandı, işte elektrikçinin ifadesi

9 kişi tutuklandı, işte ortaya çıkan ilk ifade
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı

ADSO'dan Üflemeli Çalgılar Konseri

ADSO'dan Üflemeli Çalgılar Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği 'Üflemeli Çalgılar Konseri' ile sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin şefliğini Hakan Şensoy üstlenirken, flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları solist olarak sahnedeki yerini aldı. Dinleyiciler, Amerikalı besteci Eugene Magalif'in eserleri ile Rossini ve Donizetti'nin düzenlemelerini dinleme fırsatı buldu.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Üflemeli Çalgılar Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Orkestra Şefi Hakan Şensoy yönetti.

Konserde, flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları solist olarak sahne aldı.

Sanatçılar sahnede Amerikalı besteci Eugene Magalif'in "Romance" isimli eserini ve Magalif'in ADSO üflemeli çalgılar orkestrası ile Bayramoğulları için özel olarak düzenlediği flüt konçertosunu seslendirdi.

Konserde ayrıca Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" ve Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" uvertürlerinin üflemeli çalgılar için düzenlemeleri de icra edildi.

Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, sanatseverlerden tam not aldı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Kültür Sanat
img

Türkiye'de tüm ödeme sistemleri değişiyor
img

Seyyar satıcının terazi oyunu kısa sürdü! Vatandaşı böyle kandırdı
img

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de ikinci esir takası! İsrailli 4 asker serbest bırakıldı

4 kadın asker böyle teslim edildi
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
Esenyurt'ta seyyar satıcının terazi oyunu! 10 kilo patatesi 21 kilo diye sattı

Seyyar satıcının terazi oyunu kısa sürdü! Vatandaşı böyle kandırdı
Yapıcıoğlu'ndan Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt

Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.