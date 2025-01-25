ADSO'dan Üflemeli Çalgılar Konseri
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği 'Üflemeli Çalgılar Konseri' ile sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin şefliğini Hakan Şensoy üstlenirken, flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları solist olarak sahnedeki yerini aldı. Dinleyiciler, Amerikalı besteci Eugene Magalif'in eserleri ile Rossini ve Donizetti'nin düzenlemelerini dinleme fırsatı buldu.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Üflemeli Çalgılar Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu.
ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Orkestra Şefi Hakan Şensoy yönetti.
Konserde, flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları solist olarak sahne aldı.
Sanatçılar sahnede Amerikalı besteci Eugene Magalif'in "Romance" isimli eserini ve Magalif'in ADSO üflemeli çalgılar orkestrası ile Bayramoğulları için özel olarak düzenlediği flüt konçertosunu seslendirdi.
Konserde ayrıca Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" ve Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" uvertürlerinin üflemeli çalgılar için düzenlemeleri de icra edildi.
Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, sanatseverlerden tam not aldı.