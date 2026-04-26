Haberler

Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Fırat Nehri kıyısında yer alan, kaya mezarları ve 5 bin yıllık geçmişiyle dikkati çeken Kızılin Kanyonu'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kızılin köyü sınırlarında, Göksu ile Fırat Nehri'nin birleştiği noktada bulunan kanyon, doğal güzelliğiyle öne çıkıyor.

Bölgede Kommagene ve Roma dönemine uzanan tarihi kalıntılar dikkati çekerken, turizme kazandırılan iskeleyle birlikte tekne turları da başladı.

Ziyaretçiler, turlar sırasında yaklaşık 2 bin yıllık mağaraları yakından görme imkanı buluyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, kanyona yoğun ilgi gösteriyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, son zamanlarda kanyonun ilgi gördüğünü belirtti.

Günlük ziyaretçi sayısının 1000 kişiye ulaştığını ifade eden Alkan, "Roma dönemi ve binlerce yıllık geçmişe sahip Kızılin Kanyonu'nu görmeye gelen ziyaretçiler, kaya yerleşimleri ile kanyonu gezmektedir. Hem doğa hem de kültür turizmini bir arada sunan bölge, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Hüseyin Ağgül ise kanyonu ilk kez gördüğünü söyleyerek, herkesi doğa ve kültürü bir arada sunan bu alanı görmeye davet etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Esenler Erokspor, Süper Lig için kazanıp Amedspor'un puan kaybını bekleyecek

Yarın kazanır, rakibi puan kaybederse Süper Lig'e çıkıyorlar
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

Kolları sıvadılar! Avrupa'nın dev ülkesinden beklenmedik İran kararı