Adıyaman'da müzikal tiyatro 'Kim Var?' sahnelendi

Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, Şehit Fatih Doğan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda "Kim Var?" sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında lise öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışı Osman Varol'un katılımıyla yapıldı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, gazetecilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine değindi.

Konuşmanın ardından orkestrayla koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.