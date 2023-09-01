Adıyaman Belediyesi Çocuklara Sinema Etkinlikleri Düzenliyor

Adıyaman Belediyesi, toplu yaşam alanlarında kalan çocuklara kültürel ve sosyal anlamda gelişebilecekleri ortam sağlamak amacıyla sinema etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Bu hafta K-15 konteyner yaşam alanında gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da katıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından toplu yaşam alanlarında kalan çocuklara kültürel ve sosyal anlamda gelişebilecekleri ortam sağlamak amacıyla sinema etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen sinema etkinliği bu hafta K-15 konteyner yaşam alanında gerçekleştirildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetler gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç' ta etkinliğe katılarak, çocuklarla birlikte film izledi. Çocukların toplumsal, kültürel ve sosyal açıdan gelişimlerini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyen Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, çocukların yüzlerinde gülümsemeler oluşturuyor.

Toplu yaşam alanlarında yaşayan vatandaşların düzenlenen etkinliklerle moral bulmaları ve sürecin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmekte. Adıyaman Belediyesi, konteyner kentlerde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde çocuklara destek olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyor. - ADIYAMAN