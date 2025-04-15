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Adile Naşit'in hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Adile Naşit'in hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
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Yeşilçam sinemasının altın çağının unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatı şimdi beyaz perdede yaşam buluyor. Türk sinemasının sevilen ve saygı duyulan simgelerinden biri olan Naşit'e, oyuncu Meltem Kaplan hayat verecek.

1987 yıllında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Adile Naşit'in hayat hikâyesini anlatan "Adile" filminin hazırlıkları sürerken heyecanlandıran detaylar da gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; mayıs ayında sete çıkması planlanan BKM imzalı filmi unutulmaz filmlerin yaratıcısı Çağan Irmak yönetecek. Hikâye ve senaryosu Nermin Yıldırım'a ait filmde Adile Naşit'i 2022'de Berlin Film Festivali'nde En İyi Başrol Performansı'nda Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaptan canlandıracak.

Adile Naşit'in hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

1974 yılıyla açılan filmde Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Itır Esen, Sevda Aktolga gibi ünlü isimler de canlandırılacak. Oyuncu seçimi konusunda çok titiz davranıldığı ve bazı oyuncuların değiştirildiği konuşulan filmden ilk bilgilere göre usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ı torunu Tarık Ündüz canlandıracak, Müjde Ar'ı da Seda Bakan oynayacak.

Adile Naşit'in hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Adile Naşit, 57 yaşında kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayata veda etti. Samimiyeti, oyunculuğu ve hayat verdiği karakterlerle Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri olmayı başaran Naşit'in yaşam öyküsünün sinemaya aktarılması, hayranlarını heyecanlandırdı.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Kültür Sanat
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDevran Demir:

buda yeni trent aq kim ölse kolay para hemen filme alın kadın kuru ekmeğe muhtaçken nerdeydiniz kollpalar

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