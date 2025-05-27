Adatepe'de Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi Gerçekleştirildi

Adatepe'de Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi Gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen defilede, halk eğitim merkezi kursiyerleri Yunan mitolojisinden ilham alarak geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan kıyafetleri sergiledi. Etkinlikte ayrıca bir resim sergisi de açıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Kaz Dağları'nın eteklerindeki Adatepe köyünde, halk eğitim merkezi kursiyerlerince hazırlanan tasarımların yer aldığı "Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi" yapıldı.

Taş Mektep'te gerçekleştirilen defilede, Yunan mitolojisindeki giysilerden esinlenilerek geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan 40 tasarım yer aldı.

Ayvacık Halk Eğitim Merkezinden 25 kursiyerin podyuma çıktığı defile, ilgiyle izlendi.

Etkinlik kapsamında resim sergisi de açıldı.

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ümit Cinay, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında defile düzenlediklerini söyledi.

Cinay, kursiyerlerin dönüştürülebilir ve atık malzemeleri kullandıkları tasarımlarında, Yunan mitolojisindeki tanrıların giysilerini bugünün modasıyla birleştirdiklerini belirtti.

Kurs öğretmeni Hatice Karaduman ise defilenin temasını belirlerken, Çanakkale'nin derin tarihsel ve kültürel mirasından ilham aldıklarını ifade etti.

Truva'nın eşsiz hikayesinin, mitolojik karakterlerin sembolik gücüyle birleşmesiyle hem sanatsal hem de kültürel zenginliğin ortaya çıktığını anlatan Karaduman, her bir kıyafette Truva karakterlerinin hikayesini modern yorumla sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Defileyi, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkan Vekili Bahadır Emre Diken, Ayvacık Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Enver İnanç ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Kültür Sanat
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