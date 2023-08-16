Adapazarı Belediyesi Çocuklar İçin Açık Hava Sinema Etkinliği

Adapazarı Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinliğiyle çocuklara keyifli bir gün yaşattı. Etkinliğe katılanlar, 'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey' filmini izleyerek eğlenceli bir zaman geçirdi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek katılımcılara teşekkür etti.