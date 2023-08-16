Adapazarı Belediyesi Çocuklar İçin Açık Hava Sinema Etkinliği
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Adapazarı Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinliğiyle çocuklara keyifli bir gün yaşattı. Etkinliğe katılanlar, 'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey' filmini izleyerek eğlenceli bir zaman geçirdi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek katılımcılara teşekkür etti.
Adapazarı Belediyesi çocuklar için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirdi.
Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Maltepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" filminin gösterildiği etkinliğe katılan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet etti.
Işıksu, katılım gösterenlere teşekkürlerini iletti.
Kaynak: AA / Aziz Güvener - Kültür Sanat