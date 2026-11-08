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Adanus Polifonik Korolar, Adana Kültür Yolu Festivali'nde 30 üyeyle konser verdi

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Adanus Polifonik Korolar, Adana Kültür Yolu Festivali'nde 30 üyeyle konser verdi
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Adana Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde Adanus Polifonik Korolar, Seyhan Belediyesi Çırçır Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Şefliğini Bilge Kortun'un üstlendiği 8-14 yaş arası 30 üyeden oluşan koro, sevilen parça ve marşları polifonik seslendirdi.

Adanus Polifonik Korolar, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ikinci gününde Adanus Polifonik Korolar, Seyhan Belediyesi Çırçır Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

Şefliğini Bilge Kortun'un üstlendiği 8-14 yaş arası 30 üyeden oluşan koro, dünyadan ve Türkiye'den sevilen parça ve marşları polifonik olarak seslendirdi.

Kaynak: AA
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