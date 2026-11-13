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Adana Kültür Yolu Festivali'nde 7 türkülü opera gösterisi sahnelendi

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Adana Kültür Yolu Festivali'nde 7 türkülü opera gösterisi sahnelendi
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nde opera gösterisi Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde sanatseverlerle buluştu. Ceylan Mira Balcı'nın solistliğindeki etkinlikte '7 Bölge, 7 Ozan, 7 Türkü' temasıyla türküler hikayeleriyle aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda-Opera Anadolu'da" gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen etkinlik, Anadolu Opera Derneği Başkanı ve soprano Ceylan Mira Balcı'nın koordinatörlüğü ve solistliğinde, "7 Bölge, 7 Ozan, 7 Türkü" temasıyla gerçekleştirildi.

Anadolu'nun kültürel çeşitliliğinin ele alındığı etkinlikte seslendirilen türküler, ortaya çıkış hikayeleri ve kültürel anlamlarıyla birlikte izleyicilere aktarıldı.

Balcı'nın performansı izleyicilerden beğeni topladı.

Anadolu Opera Derneği Başkanı ve soprano Ceylan Mira Balcı, AA muhabirine, festivalde sanatseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda-Opera Anadolu'da" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Anadolu'muzun sözlü kültürel mirasını toplumumuzun, özellikle çocukların ve gençlerin kalplerine ve yüreklerine kazımak için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş türkülerimizi tekrar hatırlattık. Ozanlarımızın hayat hikayeleri hakkında bilgiler verdik. Yollarda olmaya, türküler söylemeye ve opera sanatını tanıtmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz şehirlerde çok güzel ilgi görüyoruz."

Festival 15 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
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