Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği 45. Yıl Fotoğraf Sergisi Açıldı
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin kuruluşunun 45'inci yılı kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, Adana Tabip Odası 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergide, dernek üyelerinin çektiği fotoğraflar sergilendi ve davetliler eserleri inceledi. Dernek Başkanı Ertuğrul Ay, derneğin yeni sezonunu kutlamanın mutluluğunu dile getirdi.
??????? Adana Fotoğraf Amatörleri Derneğinin kuruluşunun 45'inci yılı kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.
Adana Tabip Odası 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, dernek üyelerinin çektiği fotoğraflar yer aldı.
Sergiyi gezen davetliler, eserleri inceledi.
Dernek Başkanı Ertuğrul Ay, fotoğraf gönüllülerinin kurduğu derneğin yeni sezonunu kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.