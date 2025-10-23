Adana Devlet Tiyatrosu Yeni Sezonunu Başlattı

Haberler

Adana Devlet Tiyatrosu, yeni sezonunun ilk 3 haftasında 6 bin 341 seyirciyi ağırlayarak tiyatro sanatına olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Müdür Ferdi Erkmen, yeni sezonda zengin bir program sunacaklarını belirtti.

Adana Devlet Tiyatrosu, yeni sezonunun ilk 3 haftasında sahnelediği oyunlarda 6 bin 341 seyirciyi ağırladı.

Adana Devlet Tiyatrosundan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'de perdesi açılan oyunlarda bugüne kadar 6 bin 341 seyirciye ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, tiyatronun sadece bir sahne sanatı değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Erkmen, yeni sezonda sanatseverleri dopdolu programın beklediğini ifade ederek, "Adana Devlet Tiyatrosu olarak sahnelediğimiz her oyunda sanatın birleştirici gücünü hissettirmeye ve Adana'yı tiyatronun nabzının attığı bir şehir haline getirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Kültür Sanat
